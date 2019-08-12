На невысокой ноте: Украина выразила протест после визита Путина в Крым

Протест украинского МИДа в связи с очередной поездкой президента России Владимира Путина в Крым и Севастополь выглядит смешно, так как вопрос о принадлежности полуострова давно закрыт. Об этом «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, представляющий республику в верхней палате парламента. В Севастополе глава государства 10 августа принял участие в международном байк-шоу «Тень Вавилона», а также посетил спектакль «Грифон», поставленный на новой сцене в государственном заповеднике «Херсонес Таврический». На следующий день Киев выразил очередной протест в связи с посещением российским лидером «временно оккупированного региона Украины».

1-DSC_2884 Десятое юбилейное байк-шоу состоялось на горе Гасфорта. Организаторы удивили зрителей диковинными конструкциями: огромной Вавилонской башней, железными чудовищами и выдувающими огонь трубачами. Самые зажигательные кадры праздника — в фотогалерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 2-DSC_2201 Кульминацией фестиваля стало масштабное пиротехническое, трюковое, музыкальное и литературное шоу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 3-DSC_3944 Гостями первого дня шоу стали 50 тыс. человек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 4-DSC_2271 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 5-DSC_1817 Лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 6-DSC_1938 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 7-DSC_3910 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 8-DSC_2493 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 9-DSC_3096 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 10-DSC_3358 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 11-DSC_3296 В шоу приняла участие группа «Кипелов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 12-DSC_1956 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 13-DSC_3585 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 14-DSC_3675 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 15-DSC_4037 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

На организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» Владимир Путин приехал за рулем мотоцикла «Урал». Президента сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— Хочу сказать, что это очень хорошее начинание. Хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоцикла, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей Родине, — обратился к участникам фестиваля глава государства. — У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной, героической историей.

Это уже 11-е байк-шоу на территории Крымского полуострова. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта еще в 2009 году. Российский лидер уже приезжал в Севастополь на байк-фестиваль в июле 2010 года, а в августе 2011 года Владимир Путин возглавил колонну мотоциклистов на 16-м байк-фестивале в Новороссийске.

В этот же день президент стал одним из зрителей новой постановки «Грифон» на новой сцене в Портовом районе государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». Премьера спектакля по мотивам пьесы митрополита Тихона прошла 27 июля. В его основе лежит история двух подростков и хранителя музея, которые путешествуют по переломным моментам истории города благодаря магическому существу грифону — льву с головой орла, символу древнего Херсонеса.

11 августа МИД Украины выразил очередной протест в связи с визитом российского лидера на полуостров. «Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения должностными лицами РФ временно оккупированного региона Украины (Крым. — «Известия»), является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — утверждается в тексте заявления, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Для президента Крым и Севастополь — родной регион, который вернулся в состав России по закону, по справедливости, отметил в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, представляющий в верхней палате парламента Республику Крым.

— Все заявления, которые делает МИД Украины в связи с посещением Крыма как президентом, там и председателем правительства, стандартные, — отметил сенатор. — На самом деле они носят абсолютно ничтожный характер, который ничего, кроме смеха, не вызывает не только у нас, но и на самой Украине, и за ее пределами. Всем понятно, что никакого диалога по принадлежности полуострова уже быть не может, эта тема закрыта.

По мнению политтехнолога Дмитрия Фетисова, реакция украинского МИДа на визит российского президента на полуостров понятна. Для официального Киева Крым и Севастополь являются украинской территорией, и любое крупное мероприятие там всегда вызывает подобную реакцию, напомнил эксперт.