Байкеры подарили Путину вязаную шапочку и снятый в его честь фильм

Руководитель международного мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный по прозвищу Хирург, подарил президенту России Владимиру Путину вязаную шапочку и фильм «Русский реактор», который байкеры посвятили главе государства.

«Я вам очень благодарен (за поддержку. — Ред.) и имейте в виду, что все мы — это ваше воинство», — сказал Хирург на открытии международного байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе 10 августа.

Лидер «Ночных волков» напомнил президенту его давние слова о том, что байкеры в Крыму обосновались «в чистом поле». По словам Хирурга, депутат Национального совета Словакии Петер Марчек уже оценил произошедшие на территории перемены.

«Он, когда сюда приехал в первый раз, говорит: «Хирург, ты здесь построил Диснейленд против русофобии». Так европейцы обозвали наше место, которое полюбилось севастопольцам, полюбилось всей России», — цитирует лидера «Ночных волков» «Интерфакс».

Путин поблагодарил байкеров за прием и подарки, пожал руки собравшимся у сцены мотоциклистам и обменялся дружеским объятием с их лидером.

Презентация фильма «Русский реактор» состоялась в ноябре 2018 года. Лента была снята во время одного из предыдущих байк-шоу «Тень Вавилона» на горе Гасфорта под Севастополем. В фильме показан период истории России от Октябрьской революции и до нашего времени.

Ранее сообщалось, что на байк-шоу Путин приехал за рулем мотоцикла «Урал». В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Байк-шоу «Тень Вавилона» проводится на Крымском полуострове с 2009 года. В текущем году зрителей удивят масштабным трюковым, пиротехническим и музыкальным шоу. Кульминацией станет концерт с участием пианиста, народного артиста России Юрия Розума, а также исполнителя Григория Лепса, Севастопольского государственного симфонического оркестра, балетной группы Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и групп «Пилот» и «Кипелов».