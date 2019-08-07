Макрон пообещал Зеленскому поговорить с Путиным и Меркель о встрече

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора поддержал идею украинского лидера Владимира Зеленского о скорейшем проведении встречи лидеров стран «нормандской четверки». Об этом в среду, 7 августа, сообщила пресс-служба главы Украины.

«Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Макрон настаивает на предварительном проведении встречи официальных представителей всех четырех сторон (Россия, Украина, Германия и Франция). Французский лидер также пообещал лично связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить эту инициативу.

Ранее 7 августа сообщалось о телефонном разговоре, который провели Путин и Зеленский. По данным пресс-службы главы украинского государства, они договорились о возможной встрече лидеров стран «нормандской четверки».

Также главы государств подтвердили важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса. Российская сторона, в свою очередь, акцентировала внимание на том, что для выполнения сторонами взятых на себя обязательств в первую очередь необходим прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР, а также соблюдение перемирия в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

В июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.