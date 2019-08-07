Прямой эфир

Зеленский уволил главу своего офиса Богдана

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Андрея Богдана от должности руководителя офиса главы государства. Об этом сказано на сайте украинского лидера 7 августа.

В конце мая в интернете появилась петиция с требованием уволить Богдана. Документ подписали 25 тыс. человек — этого достаточно для передачи петиции на рассмотрение украинскому лидеру.

Рада верховного: Зеленскому удалось взять парламент под контроль
Победа «Слуги народа» дает украинскому лидеру возможность выполнить предвыборные обещания

«Относительно затронутого в петиции вопроса отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины», — сказано в сообщении.

1 августа украинские СМИ писали, что Богдан подал в отставку по собственному желанию. Причины подачи заявления не назывались, однако отмечалось, что от его нахождения на посту главы офиса президента зависит встреча Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Утверждалось, что персона Богдана не устраивает Вашингтон — в Белом доме его якобы называют «правой рукой» украинского олигарха Игоря Коломойского, которого в окружении Трампа считают врагом США. Также допускалось, что Богдана переведут в Высший совет правосудия.

Однако информацию об увольнении опроверг замглавы офиса Зеленского Руслан Рябошапка. Сам Зеленский ушел от ответа, заявив, что вся его команда написала заявления об отставке еще при вступлении в свои должности.

Позднее источник издания «Украинские новости» заявил, что 1 августа на Украине было начато расследование о предложении Богдану взятки. Экс-глава офиса Зеленского заявил, что ему предлагали $20 млн от имени мэра Киева Виталий Кличко за то, чтобы бывшего спортсмена не смещали с поста главы городской администрации.

Андрей Богдан был назначен юридическим советником в штабе на тот момент кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского зимой 2019 года. После вступления в должность Зеленский утвердил Богдана на пост главы администрации президента. Известно, что ранее Богдан был внештатным советником Коломойского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Зеленский обсудили встречу лидеров «нормандской четверки»
Зеленский собрал силовиков на совещание в связи с обстановкой в Донбассе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017