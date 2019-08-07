Зеленский уволил главу своего офиса Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Андрея Богдана от должности руководителя офиса главы государства. Об этом сказано на сайте украинского лидера 7 августа.

В конце мая в интернете появилась петиция с требованием уволить Богдана. Документ подписали 25 тыс. человек — этого достаточно для передачи петиции на рассмотрение украинскому лидеру.

«Относительно затронутого в петиции вопроса отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины», — сказано в сообщении.

1 августа украинские СМИ писали, что Богдан подал в отставку по собственному желанию. Причины подачи заявления не назывались, однако отмечалось, что от его нахождения на посту главы офиса президента зависит встреча Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Утверждалось, что персона Богдана не устраивает Вашингтон — в Белом доме его якобы называют «правой рукой» украинского олигарха Игоря Коломойского, которого в окружении Трампа считают врагом США. Также допускалось, что Богдана переведут в Высший совет правосудия.

Однако информацию об увольнении опроверг замглавы офиса Зеленского Руслан Рябошапка. Сам Зеленский ушел от ответа, заявив, что вся его команда написала заявления об отставке еще при вступлении в свои должности.

Позднее источник издания «Украинские новости» заявил, что 1 августа на Украине было начато расследование о предложении Богдану взятки. Экс-глава офиса Зеленского заявил, что ему предлагали $20 млн от имени мэра Киева Виталий Кличко за то, чтобы бывшего спортсмена не смещали с поста главы городской администрации.

Андрей Богдан был назначен юридическим советником в штабе на тот момент кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского зимой 2019 года. После вступления в должность Зеленский утвердил Богдана на пост главы администрации президента. Известно, что ранее Богдан был внештатным советником Коломойского.