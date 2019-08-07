Путин и Зеленский обсудили встречу лидеров «нормандской четверки»

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о возможной встрече лидеров стран «нормандской четверки», сообщили в пресс-службе украинского президента по итогам телефонных переговоров глав государств в среду, 7 августа.

Там рассказали, что в настоящее время рабочие группы по урегулированию кризиса нарабатывают документы, которые будут подписаны на этой встрече. В этой связи Зеленский отметил важность работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

«Речь шла о важности диалога в рамках ТКГ. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию страны», — цитирует «Интерфакс» заявление администрации украинского лидера.

Ранее в тот же день пресс-служба Кремля сообщила, что главы государств подтвердили важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса. Российская сторона в свою очередь акцентировала внимание на том, что для выполнения сторонами взятых на себя обязательств в первую очередь необходим прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР, а также соблюдение перемирия в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

«Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, президенты России и Украины условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.

Ранее 7 августа Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным. Он рассказал, что попросил российского коллегу повлиять на представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которых Киев обвинил в гибели украинских военных в Донбассе. Позднее в ДНР заявили о непричастности ополчения к обстрелу.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.