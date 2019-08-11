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В Крыму связали с бессилием протест Киева из-за поездки Путина на полуостров

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал протест киевских властей, заявленный в связи с поездкой президента России Владимира Путина в регион, очередным штампом и свидетельством собственного бессилия. Об этом он заявил в воскресенье, 11 августа, «РИА Новости».

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«Это уже привычные банальные заявления, которые киевские власти штампуют после посещения Крыма высшими должностными лицами нашей страны», — пояснил он. Формулировки подобного рода говорят о бессилии Киева, они подчеркивают ничтожность его положения.

По мнению Цекова, украинской власти стоит прекратить спекуляции на российском статусе Крыма. Процесс признания полуострова частью России позволит Украине продвигаться в решении ряда вопросов, определяющих ее развитие, добавил сенатор.

Накануне в Севастополе состоялось открытие байк-шоу «Тень Вавилона». Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, который приехал за рулем мотоцикла «Урал». Вместе с ним в мотоциклетной коляске прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

После этого в украинском министерстве возмутились тем, что российский лидер в очередной раз посетил «временно оккупированные территории Украины», не согласовав этот вопрос с Киевом.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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