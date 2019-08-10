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Путин посмотрел в Крыму уникальный спектакль об истории Севастополя

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки «Грифон» об истории Севастополя, показанной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

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Вместе с российским лидером спектакль посмотрели вице-премьер Ольга Голодец, глава Минкульта Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также директор музея Елена Морозова.

Зрителями постановки также стали активисты общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и студенты, пишет «РИА Новости».

Спектакль «Грифон» соединил в себе современные спецэффекты с античной архитектурой Херсонеса. Постановка создана руководителем театра «Трикстер» Вячеславом Игнатовым по мотивам пьесы митрополита Тихона.

Подготовка к премьере заняла более года.

10 августа стало известно, что Путин приехал на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе за рулем мотоцикла «Урал».

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