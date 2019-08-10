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Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участие международных гостей в байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе свидетельствует о провале попыток «сдерживания» России и «изоляции» Крыма. Об этом он написал в субботу, 10 августа, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«В шоу на горе Гасфорта принимают участие известные музыканты, оно удачно сочетает в себе качественную музыку, спорт и патриотические ценности, способствует продвижению позитивного имиджа нашего полуострова», — написал Аксенов.

Руководитель республики также отметил, что присутствие на мероприятии главы государства «придает этому масштабному празднику особый смысл и звучание».

«Благодарю Александра Залдостанова (руководителя мотоклуба «Ночные волки». — Ред.) и его соратников, всех организаторов мероприятия!» — заключил политик.

Открытие байк-шоу состоялось ранее 10 августа. Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, который приехал за рулем мотоцикла «Урал». Вместе с ним прибыли глава Крыма и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Байкеры подарили Путину вязаную шапочку и снятый в его честь фильм.

Байк-шоу «Тень Вавилона» проводится на Крымском полуострове с 2009 года. В текущем году зрителей удивят масштабным трюковым, пиротехническим и музыкальным шоу. Кульминацией станет концерт с участием пианиста, народного артиста России Юрия Розума, а также исполнителя Григория Лепса, Севастопольского государственного симфонического оркестра, балетной группы Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и групп «Пилот» и «Кипелов».

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