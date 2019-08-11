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В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье, 11 августа, на сайте ведомства.

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В украинском министерстве возмутились тем, что российский лидер в очередной раз посетил «временно оккупированные территории Украины», не согласовав этот вопрос с Киевом.

«Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие «визиты» как «обычные» внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины», — указано в сообщении.

Кроме того, в украинском МИДе назвали визит «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета», а также территориальной целостности Украины.

Накануне в Севастополе состоялось открытие байк-шоу «Тень Вавилона». Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, который приехал за рулем мотоцикла «Урал». Вместе с ним в мотоциклетной коляске прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Байкеры подарили Путину вязаную шапочку и снятый в его честь фильм.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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