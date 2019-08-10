Украинский депутат пояснил свои слова о войне с Россией из-за Крыма

Украина и Россия не находятся в состоянии войны из-за Крыма, хотя вопрос полуострова остается проблемным и разделяющим обе страны, заявил избранный народный депутат рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.

Так украинский парламентарий пояснил свои сказанные ранее слова о том, что Россия — воюющая сторона в ситуации с Крымом.

«В моем понимании, по вопросу Крыма Украина и Россия являются сторонами острого межгосударственного территориального спора. В соответствии с конституцией и законами Украины Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью территории нашего государства. Но де-факто полуостров контролирует Россия», — сказал Волошин 10 августа в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, украинцы имеют право на расследование обстоятельств «сдачи» Крыма предыдущей властью без всякого сопротивления. При этом нардеп уверен, что вернуть Крым украинские власти смогут, только если к этому будут стремиться жители полуострова.

Говоря о Донбассе, Волошин подчеркнул, что там ситуация принципиально отличается от крымской, так как сторонами конфликта являются только украинские граждане.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на это Киев и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования.