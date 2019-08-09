Депутат рады рассказал о «войне» за Крым с Россией

Нет никаких реальных оснований утверждать, что Украина в Донбассе воюет с Россией, однако Москва выступает «воюющей стороной» в Крыму, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь», политолог-международник Олег Волошин.

В эфире телеканала «112 Украина» политик отметил, что обвинения Киева в адрес России из-за ситуации в Донбассе не находят реальных подтверждений даже в отчетах украинского генштаба. При этом реальное присутствие России очевидно в Крыму, однако по этому вопросу Украина ничего не делает.

«Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где очевидно российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации», — сказал он.

Волошин заявил, что украинским властям необходимо начинать переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, а президенту страны Владимиру Зеленскому лучше всего съездить в ЛНР, куда его пригласили, и переговорить с собственными гражданами, чтобы остановить конфликт.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ.

Конфликт на Донбассе длится также с 2014 года из-за нежелания ДНР и ЛНР признавать итоги госпереворота в Киеве.

8 августа на Украине пожаловались на нежелание мира забирать Крым у России.