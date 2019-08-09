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На Украине призвали к развалу России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Миру остро необходим проект по расчленению России, говорится в статье украинского издания «Корреспондент».

Автор материала отмечает, что слова российского сенатора Владимира Джабарова о том, что Крым может вернуться в состав Украины, только если Россия перестанет существовать, очень верны. Поэтому миру необходимо прекратить существование Российской Федерации.

«Нам всем остро необходим проект по расчленению России. Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен», — призывает журналист.

По его мнению, Москва несет угрозу, поэтому Россию не стоит «делать свободной и цивилизованной», а нужно принимать радикальные меры.

Это уже не первые агрессивные призывы развалить РФ, звучащие с Украины. Ранее, 28 февраля, экс-министр экономики страны Владимир Лановой заявил, что история Российской Федерации закончится распадом. По его словам, чем раньше это произойдет, тем лучше.

В Госдуме в ответ заметили, что Россия — единая, неделимая держава и рассчитывать на то, что ее можно «расчленить, в том числе насильственно, не стоит, так как «нет страны в мире, способной на это».

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