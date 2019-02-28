В Госдуме опровергли скорый распад России

Россия — единая, неделимая держава и рассчитывать на ее распад не приходится. Так в беседе с «Известиями» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова бывшего министра экономического развития и торговли Украины Владимира Ланового.

Ранее 28 февраля экс-министр экономики Украины Владимир Лановой заявил изданию «Главред», что история Российской Федерации закончится распадом. По его словам, чем раньше это произойдет, тем лучше для народа страны.

«Россия в 1990-е годы получила серьезную прививку от сепаратизма, поэтому всерьез рассчитывать на ее распад могут только представители новой украинской элиты. Расчленить нашу страну военным путем, насильственно, тоже не получится, нет страны в мире, способной на это», — сказал депутат Белик.

При этом он отметил, что политическая элита на Украине не замечает реальные процессы, происходящие у себя на родине. «Севастополь и Крым после волеизъявления своих жителей вернулись домой в Россию. ДНР и ЛНР (cамопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. — Ред.) не признают власть Киева, Западная Украина экономически, культурно, этнически стала ближе Польше, Венгрии и Румынии, чем самой Украине», — подчеркнул депутат.

По его словам, ряд западных и украинских политиков только и ждут распада России, как в свое время распада СССР.

«Но их слова и желания так же далеки от истины, как сон — от реальности, Россия — единая и неделимая держава», — заключил Белик.

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте этого же года большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение к РФ, а на востоке Украины началась гражданская война.

Власти Украины считают Крым оккупированным полуостровом, а в организации конфликта на востоке страны бездоказательно обвиняют Москву. Россия не раз подчеркивала, что процесс присоединения полуострова полностью соответствовал нормам международного права. Также Москва заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а, напротив, заинтересована в урегулировании ситуации.