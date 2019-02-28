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Экс-министр экономики Украины предсказал распад России

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Фото: youtube.com
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Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что история Российской Федерации закончится распадом. При этом, по его словам, чем раньше это произойдет, тем лучше для российского народа.

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«Все империи распадались раньше или позже. Россия — поработительница народов — тоже закончит свою историю», — цитирует слова политика издание «Главред».

При этом Лановой отметил, что до этого в истории «еще не было империи с ядерной боеголовкой под мышкой».

«Это затрудняет решение проблем, которые создает Москва в современном мире», — заключил он.

28 января украинский политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин выразил сомнения в существовании россиян. По его словам, такой нации не существует.

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте этого же года большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение к РФ, а на востоке Украины началась гражданская война.

Власти Украины считают Крым оккупированным полуостровом, а в организации конфликта на востоке страны бездоказательно обвиняют Москву. Россия не раз подчеркивала, что процесс присоединения полуострова полностью соответствовал нормам международного права. Также Москва заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а, напротив, заинтересована в урегулировании ситуации.

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