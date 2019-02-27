Украина отказалась от участия в «Евровидении»

Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в «условиях чрезмерной политизации национального отбора». Об этом в среду, 27 февраля, сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании страны (НОТУ).

В НОТУ напомнили, что победительницей отбора стала певица Maruv, которая отказалась подписывать контракт. Ее примеру также последовали исполнители, занявшие второе и третье места. После этого вещатель мог назначить любого исполнителя не из числа участников национального отбора, однако «из уважения к выбору зрителей» от такой альтернативы на Украине решили отказаться.

«Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также на Украине ждут конкретных предложений для разработки законопроекта, который регулировал бы сотрудничество украинских артистов с «государством-агрессором».

Ранее на Украине разгорелся скандал при отборе участников для песенного конкурса «Евровидение-2019». Первое место в отборе заняла певица Maruv. Она отказалась представлять страну, так как не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отменять выступления в России. Позднее от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место, и группа KAZKA, замкнувшая тройку лидеров отбора.

В связи с этим правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс. Также кабмин Украины обратился к Верховной раде с просьбой немедленно рассмотреть и принять проект закона о выступлениях украинских артистов на территории России и на временно неподконтрольных Киеву территориях.