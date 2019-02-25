Политический мотив: как Киев отменил результаты отбора на Евровидение

Вокруг Евровидения — новый скандал. И опять в связи с Украиной. Певица Maruv, победившая в финале национального отбора в Киеве, не поедет на музыкальный конкурс. Как выяснилось, необходимый для этого договор между ней и организатором со стороны государства — «Национальной общественной телекомпанией Украины» — не был подписан. Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что у скандальной ситуации чисто политическая подоплека, никакого отношения к искусству не имеющая. Сама Maruv заявила, что искренне любит свою страну, но не готова превращать свое выступление в промоакции украинских властей.

Украинский регламент и российский бюджет

Согласно принятому на Украине регламенту, исполнитель, который победил в национальном отборе, и «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ) должны заключить договор. Однако они так и «не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин», говорится в сообщении на официальном сайте НОТУ.

Ранее сообщалось, что камнем преткновения могло стать требование отказаться от гастролей в России. Певица, однако, сообщила, что неприемлемыми для нее были совсем иные условия договора, назвав их «кабальными» и намекнув на политическую подоплеку.

«Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала Maruv в своем Instagram.

Еще одна причина конфликта — права на песню Siren Song, с которой певица собиралась представлять Украину. Они принадлежат российской компании Warner Music Russia, следовательно, лицензионные платежи от исполнения номера должны были бы пополнить российский бюджет.

В итоге поездка Maruv на Евровидение сорвалась, но ее карьера будет успешной и без участия в этом конкурсе, считает продюсер Иосиф Пригожин.

— Эта девочка — больше, чем конкурс, ее популярность набирает обороты. И ей не нужно поддаваться на провокации и отказываться от аудитории — в том числе российской и зарубежной. Мне очень нравится Maruv, у нее был большой шанс на победу. Украина и национальный телевещатель допустили грубую ошибку, не отправив ее на конкурс, — поделился продюсер с «Известиями».

«Их сделали первыми врагами»

Не меньший резонанс вызвала и ситуация с другими финалистами украинского отбора на Евровидение — дуэтом «Анна-Мария». Сестры Анна и Мария Опанасюк во время интервью отказались признать Крым украинским, после чего их родителей, проживающих на полуострове, внесли в базу сайта «Миротворец», а самих девушек подвергли травле в СМИ.

киев евровидение Сестры Анна и Мария Опанасюк Фото: youtube.com

— Это далеко не первый случай. Примером активного проникновения политики в культуру стали и запреты на въезд наших артистов на украинскую территорию или на показ российских и советских фильмов. К сожалению, агрессивная русофобия процветает в Киеве уже довольно продолжительное время, — сказал «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — Те, кто находится у власти в Киеве, не видят никаких перспектив российско-украинских отношений и не хотят их видеть. Тем не менее я уверен, что вечно это продолжаться не будет.

В последние годы политический аспект сильно проник в культурную жизнь Украины, согласен и депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий. Ситуацию вокруг украинского отбора на Евровидение парламентарий и вовсе назвал «скотством».

— К сожалению, в Украине сегодня культура и искусство стали политикой. Недопустима ситуация, когда по политическому признаку губится талант, — сказал он «Известиям». — Жюри ведь хотят прогнуться перед властью — чтобы им какой-нибудь грант дали или чтобы получить похвалу. Все понимают: если ты начнешь поддерживать этих девчонок, то тебе это аукнется. Если бы девочки славили Украину и выиграли Евровидение, то это был бы огромный вклад и в нашу государственность, и в нашу культуру. Но их сделали первыми врагами.

И снова «ответ» за Крым

Евровидение не первый раз становится ареной политических игр. Когда на Евровидении-2016 победила украинская певица Джамала, стало ясно: в следующем году у российского конкурсанта возникнут сложности с участием в конкурсе в Киеве. Украинские власти поспешили заявить, что не пустят в страну участника из РФ из-за политических разногласий. И всё же Москва верила в победу здравого смысла и вовсю готовилась к конкурсу.

евровидение киев Украинская певица Джамала во время выступления на Евровидении в 2016 году Фото: Global Look Press/Aftonbladet

В 2017 году после внутреннего конкурсного отбора дирекцией Первого канала было объявлено, что нашу страну на Евровидении в Киеве представит певица Юлия Самойлова. Конкурсантка должна была выступить с трогательной песней о любви Flame Is Burning. Несмотря на то что Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности, у нее уже был довольно большой опыт участия и побед в различных музыкальных конкурсах — как в России, так и за рубежом. Киевские политики на новость об участии Юлии ответили однозначно: на конкурс ее не пустят. На помощь пришел Европейский вещательный союз, после вмешательства которого Киев-таки дал согласие на участие Самойловой.

Однако затем решение было пересмотрено. Выяснилось, что ранее певица давала концерты в Крыму, и это стало непреодолимым препятствием для въезда в Киев. Юлия всё же выступила на Евровидении через год — справедливость восторжествовала, но тягостный осадок от политических игр остался у всех участников этой истории.