Самойлова высказалась о скандале вокруг украинского отбора на «Евровидение»

Российская певица и представительница России на «Евровидении-2018» прокомментировала ситуацию со скандалом вокруг участниц и победительницы украинского отбора на песенный конкурс.

Ранее украинские певицы из дуэта Anna Maria — сестры Опанасюк — подверглись травле из-за отказа признавать «оккупацию» Крыма. Кроме того, победительницу финального отбора Maruv раскритиковали за выступления в РФ.

По мнению Юлии Самойловой, люди в России и на Украине уже устали от разжигания национальной розни.

«Это сугубо их [украинцев] дело, но, как вижу в Сети, настрой ярости спадает и остается наконец-то ощущение усталости от всего этого. Общение и отношения между народами Украины, России, Белоруссии входят в прежнюю колею», — сказала певица телеканалу «360».

При этом Самойлова призвала не смешивать политику и творчество.

«Культура объединяет. Надеюсь, политические мотивы всё же никак не отразятся на честности конкурса в этом году, где Сергей Лазарев и другие артисты в честной борьбе творчества выступят на радость зрителей по всему миру», — добавила она.

Скандал вокруг сестер Опанасюк разгорелся 22 февраля после того, как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом, а жюри и телеведущий во время финального отбора и вовсе довели их до слез.

При этом участие в «Евровидении» победившей певицы Maruv также поставлено под вопрос.

Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Россию повторно представит Сергей Лазарев.