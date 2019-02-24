Участниц украинского отбора на Евровидение довели до слез из-за Крыма

Украинские певицы Анна и Мария Опанасюк, выступающие в дуэте Anna Maria, во время финального отбора на песенный конкурс Евровидение расплакались прямо на сцене из-за нападок ведущего и жюри.

Трансляцию отбора вел украинский «Первый канал». После выступления девушек ведущий Сергей Притула поинтересовался не жалеют ли они о своем участии и желании представлять Украину, с учетом того, что их мать работает в правительстве Крыма.

«Если я сейчас спрошу у вас, чей Крым, а этот вопрос поставит крест либо на вашей карьере, либо на маминой», — заявил он.

Подобные заявления вызвали слезы у артисток. Они отметили, что любят Украину и даже ни разу не давали концерты в России, за которые украинская общественность критикует других артистов, при этом все равно подвергаются травле.

Однако критика не утихла и не смягчилась. Победительница Евровидение-2016, певица Джамала, заявила, что не может беспристрастно судить дуэт Anna Maria.

«С одной стороны я должна судить вас как профессионал, с другой стороны, вы пошли на конкурс, зная эту ситуацию. Но тот, кто представляет на Евровидении Украину, отвечает за всех нас. Как вы можете говорить в интервью, что Крым - это просто родина? Существует только один ответ... Крым — это Украина», –– цитирует ее «РИА Новости».

В итоге девушки в финале получили всего три балла. Победительницей стала певица MARUV с 11 баллами.

Однако и ее участие в Евровидении уже поставлено под вопрос. По словам украинского вице-премьера Вячеслава Кириленко, гастролирующие в РФ артисты не должны представлять Украину.

Скандал вокруг сестер Опанасюк разгорелся 22 февраля после того, как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

В Москве неоднократно указывали, что референдум прошел с соблюдением международного права, и вопрос принадлежности Крыма закрыт.