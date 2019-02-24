На Украине поставили под вопрос участие MARUV в «Евровидении»

Участие в «Евровидении» певицы Анна Корсун, выступающей под псевдонимом MARUV, находится под вопросом. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в воскресенье, 24 февраля.

Поводом для сомнений послужили возможные гастроли певицы в России.

«Представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого», — цитирует Кириленко «Федеральное агентство новостей».

Накануне, 23 февраля, Корсун победила в финале конкурсного отбора. В интервью певица поделилась планами дать ряд концертов в крупнейших городах России.

23 февраля финалисток украинского отбора на песенный конкурс «Евровидение» Анну и Марию Опанасюк обругали матом на украинском телевидении за то, что они признали Крым российским.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей региона выступили за вхождение в состав России.