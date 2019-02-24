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Определился участник от Украины на «Евровидение»

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Фото: TASS/ZUMA
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Певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на результаты финального отбора.

С самого начала отбора певица являлась одним из фаворитов конкурса, однако подвергалась резкой критике из-за выступлений в России.

«Я хочу сказать вам огромное спасибо, я сейчас на 26-м небе от счастья», — поблагодарила зрителей исполнительница.

За право представлять Украину на «Евровидении» MARUV боролась с группами KAZKA, YUKO и дуэтом ANNA MARIA.

23 февраля сообщалось, что участниц дуэта ANNA MARIA в прямом эфире оскорбили матом после их слов о Крыме.

Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Россию повторно представит Сергей Лазарев.

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