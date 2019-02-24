Определился участник от Украины на «Евровидение»
Певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на результаты финального отбора.
С самого начала отбора певица являлась одним из фаворитов конкурса, однако подвергалась резкой критике из-за выступлений в России.
«Я хочу сказать вам огромное спасибо, я сейчас на 26-м небе от счастья», — поблагодарила зрителей исполнительница.
За право представлять Украину на «Евровидении» MARUV боролась с группами KAZKA, YUKO и дуэтом ANNA MARIA.
23 февраля сообщалось, что участниц дуэта ANNA MARIA в прямом эфире оскорбили матом после их слов о Крыме.
Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Россию повторно представит Сергей Лазарев.