Претендующая на «Евровидение» от Украины россиянка захотела сменить гражданство
Солистка группы YUKO, россиянка Юлия Юрина, которая вышла в финал украинского отбора на песенный конкурс «Евровидение», заявила о готовности отказаться от гражданства России.
«Да, конечно, у меня есть желание получить украинское гражданство», –– сказала Юрина во время финала отбора на телеканале СТБ.
По словам артистки, она знает о запрете на двойное гражданство на Украине и готова отказаться от российского паспорта.
Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что представлять страну на международном конкурсе должны «сознательные граждане Украины, которые с гордостью представят украинскую землю, подарившую им талант».
Украинский этап отбора вызвал в стране большой резонанс, так как в финал прошли певица MARUV, выступающая в России, россиянка Юрина с группой YUKO и дуэт ANNA MARIA.
Последний подвергся особенно жесткой критике на Украине из-за своей позиции по Крыму. Девушки отказались признать «оккупацию» полуострова, в результате их начали оскорблять матом в прямом эфире.
64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Россию повторно представит Сергей Лазарев.