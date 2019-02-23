Претендующая на «Евровидение» от Украины россиянка захотела сменить гражданство

Солистка группы YUKO, россиянка Юлия Юрина, которая вышла в финал украинского отбора на песенный конкурс «Евровидение», заявила о готовности отказаться от гражданства России.

«Да, конечно, у меня есть желание получить украинское гражданство», –– сказала Юрина во время финала отбора на телеканале СТБ.

По словам артистки, она знает о запрете на двойное гражданство на Украине и готова отказаться от российского паспорта.

Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что представлять страну на международном конкурсе должны «сознательные граждане Украины, которые с гордостью представят украинскую землю, подарившую им талант».

Украинский этап отбора вызвал в стране большой резонанс, так как в финал прошли певица MARUV, выступающая в России, россиянка Юрина с группой YUKO и дуэт ANNA MARIA.

Последний подвергся особенно жесткой критике на Украине из-за своей позиции по Крыму. Девушки отказались признать «оккупацию» полуострова, в результате их начали оскорблять матом в прямом эфире.

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Россию повторно представит Сергей Лазарев.