Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на «Евровидение»

Народный артист Украины Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) прокомментировал критику в адрес национального отбора на «Евровидение-2019» на Украине. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщила «Газета.ру».

«Я всегда могу ответить за свою оценку. Есть определенный набор качеств, на который я ориентируюсь», — цитирует его издание.

В адрес критикующих национальный отбор Данилко заметил, что часто украинцам хочется «поляпать языком».

22 февраля стало известно, что Данилко, может выступить в Израиле на «Евровидении-2019» в качестве гостя.

Финалистками отбора на конкурс «Евровидение 2019» от Украины стали участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк, которые оказались в центре скандала, признав Крым российской территорией.