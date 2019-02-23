Прямой эфир

Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на «Евровидение»

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист Украины Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) прокомментировал критику в адрес национального отбора на «Евровидение-2019» на Украине. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщила «Газета.ру».

«Я всегда могу ответить за свою оценку. Есть определенный набор качеств, на который я ориентируюсь», — цитирует его издание.

В адрес критикующих национальный отбор Данилко заметил, что часто украинцам хочется «поляпать языком».

22 февраля стало известно, что Данилко, может выступить в Израиле на «Евровидении-2019» в качестве гостя.

Финалистками отбора на конкурс «Евровидение 2019» от Украины стали участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк, которые оказались в центре скандала, признав Крым российской территорией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Андрогин из Франции выступит в финале украинского отбора на Евровидение
Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017