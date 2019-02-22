Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение

Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.

Девушки давали интервью телеканалу ATR. Они назвали Крым своим домом, но вместе с тем отказались говорить те фразы о полуострове, которые, по их мнению, все хотели услышать. Также они признали, что Украина потеряла Крым.

«Артисток спросили, они ответили в общем-то правильно. Я всегда говорил одно и то же: нельзя рассматривать Крым как наш и (не. — Ред.) наш — он тех людей, которые там живут», — сказал Лоза в комментарии «Федеральному агентству новостей».

В качестве примера он привел своих родственников, проживающих в Крыму. По словам музыканта, в 1991 году они проголосовали за вхождение в состав Украины, а в 2014-м — за воссоединение с Россией.

Также Лоза посетовал, что власти Украины до сих пор отказываются признавать очевидное — свершившееся волеизъявление народа на референдуме.

«Всегда надо спрашивать людей, украинцы этого делать не хотят и начинают обижаться, когда кто-то призывает их к разуму», — резюмировал артист.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.