Вице-премьер Украины назвал «Евровидение» частью гибридной войны России

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что национальный отбор на международный песенный конкурс «Евровидение» является частью гибридной войны, которую Москва якобы ведет против Киева.

«В результате участвующие в отборе артисты гастролируют по территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины», — написал он в Twitter в субботу, 23 февраля.

По мнению Кириленко, эти артисты не могут быть допущены к участию в финале национального отбора музыкального конкурса.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Финалистками отбора от Украины стали участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк, которые оказались в центре скандала, признав Крым российской территорией.

Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз. По словам артиста, он хочет вновь окунуться в атмосферу соревнования и представить зрителям «абсолютно другого себя».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.