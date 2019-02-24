Решение об участии MARUV в «Евровидении» примут в течение двух суток

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая выбирает представителя страны на песенный конкурс «Евровидение», несмотря на победу исполнительницы Maruv в национальном отборе, примет окончательное решение о ее участии в течении 48 часов из-за ее связей с Россией. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщает интернет-портал «Громадське» со ссылкой на члена правления телерадиокомпании Александру Кольцову.



«В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину», — пояснила она.

На вопрос, есть ли в договоре требование к Maruv прекратить гастроли в России, Кольцова ответила, что в договоре прописан один пункт, который предполагает принятие «определенных решений».



Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг других претенденток на участие в финале «Евровидения», сестер Анны и Марии Опанасюк после того, как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.