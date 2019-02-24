СМИ рассказали о правообладателе песни Maruv для «Евровидения»

Права на песню «Siren Song» исполнительницы Maruv, с которой она рассчитывает выступить на «Евровидении», принадлежат зарегистрированной в России компании, сообщает 24 февраля украинская телекомпания «24» со ссылкой на данные Apple Music.

«Владельцем прав на песню «Siren Song», с которой певица Maruv планирует представить Украину на «Евровидении-2019», является российская компания Warner Music Russia. Поэтому можно предположить, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет», — отмечено в сообщении.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) предложила победительнице национального отбора на песенный конкурс «Евровидение» Maruv контракт, который запрещает ей выступать в России.

В отборе на европейский песенный конкурс от Украины победила исполнительница Maruv. 24 февраля стало известно, что НОТУ, которая выбирает представителя страны на «Евровидение», несмотря на победу Maruv, примет окончательное решение о ее участии в течение 48 часов из-за ее гастролей в России.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз.