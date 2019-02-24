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Maruv предложили контракт с отказом от гастролей в России

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) предложила победительнице национального отбора на песенный конкурс «Евровидение» Maruv контракт, который запрещает ей выступать в России, сообщает 24 февраля «РИА Новости» со ссылкой на PR-директора НОТУ Викторию Сидоренко.

«В контракте от Общественного есть требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление… У певицы есть сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и свое решение по ним. Мы ждем», — сказала она.

В отборе на европейский песенный конкурс от Украины победила исполнительница Maruv. 24 февраля стало известно, что НОТУ, которая выбирает представителя страны на «Евровидение», несмотря на победу Maruv, примет окончательное решение о ее участии в течение 48 часов из-за ее гастролей в России.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз.

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