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Ницой потребовала уволить руководство НОТУ из-за победы Maruv в отборе на «Евровидение»

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Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой обвинила руководство Национального общественного телевидения Украины (НОТУ) в победе гастролирующей по России певицы Maruv (Анна Корсун) в национальном отборе на «Евровидение-2019». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«На кой черт вы привели коллаборационистов на конкурс? Чем вы думали? За какие такие заслуги вы их провели на национальный отбор?» — написала Ницой.

Также писательницу возмутило, что Корсун разговаривает по-русски и может давать интервью российским СМИ.

Ницой потребовала от руководства НОТУ отменить участие Maruv в «Евровидении», в противном случае она пригрозила инициировать увольнение всех причастных «к этому глумлению над Украиной».

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг других претенденток на участие в финале «Евровидения» — сестер Анны и Марии Опанасюк, — после того как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

После этого в финал отборочного конкурса вышла певица Maruv. Несмотря на ее победу, НОТУ примет окончательное решение о ее участии до 26 февраля из-за ее гастролей в России. По мнению самой артистки, условия телевизионщиков явно похожи на попытки заставить ее отказаться представлять Украину на конкурсе.

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