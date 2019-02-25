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Украинка Maruv готова отказаться от России ради «Евровидения»

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Фото: TASS/ZUMA/Serg Glovny
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Украинская певица Maruv перечислила условия, на которые она готова пойти, чтобы попасть на международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Она уже выиграла финал национального отборочного конкурса, но Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) взяла два дня для утверждения решения жюри из-за ее гастролей в России. При этом проект контракта артистке уже передали.

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«Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины», — написала девушка в Facebook на русском языке. 

Она подчеркнула, что также готова взять на себя все расходы за участие в шоу. 

Вместе с тем артистка обратила внимание, что НОТУ поставила ей очень жесткие условия: запрет на импровизации на сцене, несанкционированное общение со СМИ, а также незамедлительную передачу телевизионщикам авторских прав на песню. 

Кроме того, Maruv поиронизировала, что ее могут заставить «плясать на дне рождения» у какого-нибудь политика и «еще много чего абсурдного». По мнению артистки, условия контракта явно похожи на попытки заставить ее отказаться представлять Украину на конкурсе. 

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг других претенденток на участие в финале «Евровидения» — сестер Анны и Марии Опанасюк — после того, как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз.

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