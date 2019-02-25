Продюсер «Евровидения» предостерег Киев от попыток политизации

Организаторы «Евровидения» следят за скандалом вокруг конкурса на Украине и предупреждают, что взгляды артистов не имеют значения, заявил продюсер конкурса Йон Ола Санд интернет-изданию «Страна.ua».

«Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов», — сказал он, добавив, что рассматривает эту ситуацию с коллегами.

Как подчеркнул Йон Ола Санд, шоу не может быть политическим и конкурсантов оценивают по голосам, хореографии и музыке, а не по идеям «вне сценария».

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг других претенденток на участие в финале «Евровидения» — сестер Анны и Марии Опанасюк, — после того как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

После этого в финал отборочного конкурса вышла певица Maruv. Несмотря на ее победу, Национальная общественная телекомпания Украины примет окончательное решение о ее участии до 26 февраля из-за ее гастролей в России. По мнению самой артистки, условия телевизионщиков явно похожи на попытки заставить ее отказаться представлять Украину на конкурсе.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз.