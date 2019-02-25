Сердючка раскритиковала ведущего украинского отбора на «Евровидение»

Артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, вступил в словесную перепалку с ведущим украинского национального отбора на «Евровидение-2019» Сергеем Притулой. Трансляцию вел телеканал «Первый».

Конфликт возник, когда после выступления одного из претендентов — группы KAZKA — ведущий попросил Данилко оценить номер. Тот сказал, что даст свой комментарий после другого члена жюри, на что Притула потребовал «придерживаться какого-то режима», соблюдать очередность.

В свою очередь Данилко сказал «давайте без давайте». Он также усмотрел в требовании своего оппонента попытку приписать ему негативное отношение к группе.

«Если бы ты не говорил, что я как-то необъективно сужу по поводу KAZKA, но ты все время это подчеркиваешь, и это начинает раздражать, правда», — возмутился артист, его слова приводит «РИА Новости».

В ответ ведущий заявил, что просто передает то, что «пишут люди».

«Сережа, я же не озвучиваю, что пишут про тебя», — заметил Данилко.

Перепалку прервал другой член жюри, согласившийся высказаться по поводу выступления KAZKA.

В отборе на европейский песенный конкурс от Украины победила исполнительница Maruv. 24 февраля стало известно, что Национальная общественная телекомпания Украины, которая выбирает представителя страны на «Евровидение», несмотря на победу Maruv, примет окончательное решение о ее участии в течение 48 часов из-за ее гастролей в России.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз.