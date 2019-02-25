Прямой эфир
Сюжет:

Дробыш раскритиковал украинский отборочный конкурс на «Евровидение»

0
Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский композитор Виктор Дробыш отреагировал на ситуацию с отбором конкурсантов на «Евровидение-2019» на Украине, где в дела музыкального шоу вмешиваются политики. 

«Мы будем тихонько двигаться вперед»
Лидер группы BrainStorm Ренарс Кауперс — о творческой стратегии, съемках в российском кино и уроках Антона Корбейна

«Я считаю, что это последнее дело — приплетать политику к музыке. Политики Украины пиарятся больше, чем артисты», — сказал он в разговоре с РЕН ТВ

Дробыш восхитился исключительно «человечной» позицией России в этом вопросе, которая всегда говорит украинским артистам «Добро пожаловать». 

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг других претенденток на участие в финале «Евровидения» — сестер Анны и Марии Опанасюк — после того, как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

После этого в финал отборочного конкурса вышла певица Maruv. Несмотря на ее победу, Национальная общественная телекомпания Украины примет окончательное решение о ее участии до 26 февраля из-за ее гастролей в России. По мнению самой артистки, условия телевизионщиков явно похожи на попытки заставить ее отказаться представлять Украину на конкурсе.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сердючка раскритиковала ведущего украинского отбора на «Евровидение»
Жириновский призвал выгнать Лазарева с «Евровидения» из-за его слов о Крыме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017