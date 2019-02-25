Дробыш раскритиковал украинский отборочный конкурс на «Евровидение»

Российский композитор Виктор Дробыш отреагировал на ситуацию с отбором конкурсантов на «Евровидение-2019» на Украине, где в дела музыкального шоу вмешиваются политики.

«Я считаю, что это последнее дело — приплетать политику к музыке. Политики Украины пиарятся больше, чем артисты», — сказал он в разговоре с РЕН ТВ.

Дробыш восхитился исключительно «человечной» позицией России в этом вопросе, которая всегда говорит украинским артистам «Добро пожаловать».

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг других претенденток на участие в финале «Евровидения» — сестер Анны и Марии Опанасюк — после того, как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

После этого в финал отборочного конкурса вышла певица Maruv. Несмотря на ее победу, Национальная общественная телекомпания Украины примет окончательное решение о ее участии до 26 февраля из-за ее гастролей в России. По мнению самой артистки, условия телевизионщиков явно похожи на попытки заставить ее отказаться представлять Украину на конкурсе.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз.