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Maruv прокомментировала отказ от участия в «Евровидении»

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Фото: ТАSS/Zuma
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Контракт на участие в конкурсе «Евровидение» между украинской певицей Maruv (Анной Корсун) и Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) не подписан из-за политизированности некоторых пунктов. Об этом заявила сама исполнительница.

Встреча с представителями НОТУ длилась около семи часов, но стороны так и не пришли к соглашению, написала Maruv на своей странице в Facebook. Контракт подразумевал в том числе отказ от дальнейших выступлений в России, но этот пункт не был принципиальным, заявила певица. Разногласия возникли по другим пунктам, которые исполнительница назвала кабальными.

Некоторые условия договора политизируют условия участия в конкурсе, отметила певица. В частности, она не готова выступать с лозунгами в поддержку украинских политиков.

«Я — музыкант, а не бита на политической арене», — подчеркнула Maruv.

Ранее НОТУ объявила, что не станет отправлять певицу на конкурс, так как стороны «не пришли к общему мнению относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе». Кроме того, в телекомпании подчеркнули, что ситуация вокруг национального отбора на конкурс политизировалась и может привести к эскалации раскола в украинском обществе.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг других претенденток на участие в финале «Евровидения» — сестер Анны и Марии Опанасюк, после того как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

После этого в финал отборочного конкурса вышла Maruv. НОТУ заявила, что примет окончательное решение о ее участии до 26 февраля, так как известно, что исполнительница гастролировала в России. По мнению самой артистки, условия телевизионщиков явно похожи на попытки заставить ее отказаться представлять Украину на конкурсе.

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