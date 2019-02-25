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Певица Maruv не поедет на «Евровидение» от Украины

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS
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Певица Maruv (Анна Корсун), победившая в финале украинского национального отбора на конкурс «Евровидение», не станет участницей фестиваля. Об этом заявила Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ).

Организатор и певица «не пришли к общему мнению относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе», говорится в сообщении на сайте компании. Кроме того, НОТУ отметила, что правила «Евровидения» требуют, чтобы участник обеспечил неполитический характер конкурса. При этом ситуация вокруг национального отбора имеет признаки политизации. Компания видит в этом угрозу эскалации раскола в украинском обществе, что противоречит задачам общественного вещателя.

Ранее 25 февраля украинская писательница Лариса Ницой потребовала увольнения руководства НОТУ в связи с победой Maruv в отборе. По ее словам, они виновны в том, что «привели коллаборационистов на конкурс». Писательницу возмутило в том числе и то, что певица говорит по-русски и может дать интервью российским СМИ.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг других претенденток на участие в финале «Евровидения» — сестер Анны и Марии Опанасюк, после того как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

После этого в финал отборочного конкурса вышла Maruv. НОТУ заявила, что примет окончательное решение о ее участии до 26 февраля, так как известно, что исполнительница гастролировала в России. По мнению самой артистки, условия телевизионщиков явно похожи на попытки заставить ее отказаться представлять Украину на конкурсе.

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