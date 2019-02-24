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Раскритикованный в Киеве из-за позиции по Крыму дуэт Anna Maria ждут на полуострове

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Фото: youtube.com
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Дуэт Anna Maria (Анна и Мария Опанасюк), подвергшийся критике на Украине из-за позиции по Крыму, будут рады видеть на полуострове, заявил глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

«То, что эти две молодые исполнительницы не повелись на политическую провокацию, что они говорили очень искренне, не залезая в политические дебри, говорит о том, что они достойные и очень настоящие крымчанки», — цитирует его «РИА Новости».

Иоффе отметил, что девушкам теперь предстоит «пройти сквозь серьезные неприятности на Украине».

«Но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками», — добавил глава ОП.

Скандал вокруг финалисток украинского национального отбора на «Евровидение-2019» сестер Опанасюк разгорелся 22 февраля. В интервью одному из телеканалов певицы отказались признать «войну» Украины с Россией и «оккупацию» Крыма. После этого во время финала отбора ведущий и члены жюри своими вопросами о принадлежности Крыма довели артисток до слез. По итогам голосования дуэт получил один из самых низких баллов.

Крым вошел в РФ в 2014 году после госпереворота в Киеве и проведения на полуострове референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за вхождение в состав страны.

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