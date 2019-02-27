Верка Сердючка заявила о готовности «начистить звезду» и спасти Украину на «Евровидении»

Артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил о готовности спасти Украину на конкурсе песни «Евровидение-2019», который пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая текущего года.

По его словам, проблемы, возникшие с отказом артистов представлять страну на данном мероприятии, связаны с тем, что конкурс вышел за рамки музыкального из-за вмешательства политики.

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать (Украину. — ред.)», — заявил Данилко телеканалу «360».

Артист также не исключил, что Киев и вовсе отказаться от участия в конкурсе в связи со сложившейся ситуацией. При этом он выразил сожаление в связи с политизацией «Евровидения» украинской стороной.

В преддверии песенного конкурса в странах-участницах проходят национальные отборочные туры. Так, на Украине первое место заняла певица Maruv. Однако она отказалась представлять страну на конкурсе из-за давления, оказанного на нее национальной телекомпанией страны, в частности, из-за ее концертов в России. Свое решение артистка объяснила тем, что не хотела «превращать пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отменять выступления в РФ.

Позднее от участия в конкурсе отказались группа Freedom-jazz girls band, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes, занявшие со второго по четвертые места в национальном отборе соответственно.

Еще один скандал вокруг «Евровидения» на Украине разгорелся, когда претендентки на участие в финале конкурса — сестры Анна и Мария Опанасюк, — отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

На фоне происходящего правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс.