Дробыш поддержал отказ группы Kazka участвовать в «Евровидении»

Российский продюсер Виктор Дробыш выразил восхищение отказом украинских артистов Kazka и Maruv от участия в конкурсе «Евровидение» после давления со стороны власти. Об этом он рассказал в беседе с RT.

«На мой взгляд, и Kazka, и Maruv были очень сильными претендентами. Они не идут на компромиссы с властью. Музыка есть музыка. Они все выбирают свободу», — заявил Дробыш. Продюсер также добавил, что для творческого человека во все времена и во всех странах независимо от политического строя важно быть свободным, чтобы оставаться на подъеме.

Певица Maruv заняла первое место в национальном отборе на «Евровидение», однако отказалась представлять Украину, поскольку не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отменять выступления в России.

Кроме того, ехать на «Евровидение» от Украины отказались группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место, и группа Kazka, замкнувшая тройку лидеров отбора.