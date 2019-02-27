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Верка Сердючка объяснила отказ Kazka ехать на «Евровидение»

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, объяснил отказ группы Kazka участвовать в «Евровидении» от Украины. 

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«У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве!» — сказал Данилко в беседе с телеканалом «360»

Он добавил, что конкурс вышел за рамки музыкального, поскольку в него вмешалась политика. 

При этом артист допустил, что Украина может вообще отказаться от участия в «Евровидении». 

Первое место в украинском отборе на «Евровидение» заняла певица Maruv. Она отказалась представлять страну, так как не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отменять выступления в России.

Позднее от участия в конкурсе отказались группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место, и группа KAZKA, замкнувшая тройку лидеров отбора.

Еще один скандал вокруг «Евровидения» на Украине разгорелся, когда претендентки на участие в финале конкурса — сестры Анна и Мария Опанасюк, — отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

В связи с этим правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс.

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