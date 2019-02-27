На Украине предложили изменить правила нацотбора на «Евровидение»

Всех участников отбора на песенный конкурс «Евровидение» от Украины необходимо заранее ставить в известность об условиях и не менять их во время мероприятия, говорится в заявлении транслятора национального отбора — телеканала СТБ.



«Неподписание соглашения между Maruv, за которую в финале проголосовало большинство зрителей, и Общественным (Национальная общественная телерадиокомпания Украины, НОТУ. — Ред.) — это сигнал о том, что нужно менять правила отбора», — приводит сообщение телевизионщиков Gordon.ua.

Как пояснили в СТБ, в правилах не было пункта о том, какой гражданской позиции придерживается участник и гастролировал ли он в России.

Также телевизионщики задались рядом вопросов, среди которых вопросы о том, какой именно должна быть процедура проверки артистов и их семей на гражданскую позицию, сотрудничество с Россией, соответствие демократическим подходам и о том, кто именно будет заниматься проверками.

Певица Maruv победила в финале украинского национального отбора на конкурс «Евровидение», который пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Национальная общественная телекомпания Украины заявила, что примет окончательное решение о ее участии до 26 февраля, так как известно, что исполнительница гастролировала в России.

Тем не менее контракт исполнительнице передали. Артистка рассказала, что НОТУ поставила ей очень жесткие условия: запрет на импровизации на сцене, несанкционированное общение со СМИ, а также незамедлительную передачу телевизионщикам авторских прав на песню. По мнению Maruv, условия были похожи на попытки заставить ее отказаться представлять Украину на конкурсе.

В итоге 25 февраля НОТУ объявила, что не станет отправлять певицу на конкурс, так как стороны «не пришли к общему мнению относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе». Сама артистка заявила, что контракт не подписали из-за политизированности некоторых пунктов.

Поехать на «Евровидение» предложили вторым финалистам нацотбора — группе Freedom Jazz, но и они отказались от участия. Тогда НОТУ решала допустить на конкурс группу KAZKA, занявшую третье место. Участники коллектива пока не дали ответ. В свою очередь представители НОТУ допустили, что Украина вообще не будет принимать участие в шоу в 2019 году.