Медведчук назвал «хищническим национализмом» недопуск Maruv на «Евровидение»

Ситуация с недопуском на «Евровидение» певицы Maruv (Анна Корсун) представляет собой ярчайшее проявление идеологии «хищнического национализма» в самой примитивной форме. Такое мнение озвучил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Когда участников вокального конкурса выбирают, руководствуясь не мнением миллионов украинцев, а политической целесообразностью – это уже не цензура, а самая настоящая дискриминация», — добавил политик, его слова приводит RT.

Медведчук также обратил внимание, что на Украине процветает «угарная русофобия».

Maruv победила в финале украинского национального отбора на конкурс «Евровидение», который пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) заявила, что примет окончательное решение о ее участии до 26 февраля, так как известно, что исполнительница гастролировала в России.

Тем не менее, контракт исполнительнице передали. Артистка рассказала, что НОТУ поставила ей очень жесткие условия: запрет на импровизации на сцене, несанкционированное общение со СМИ, а также незамедлительную передачу телевизионщикам авторских прав на песню. По мнению Maruv, условия телевизионщиков были явно похожи на попытки заставить ее отказаться представлять Украину на конкурсе.

В итоге 25 февраля НОТУ объявила, что не станет отправлять певицу на конкурс, так как стороны «не пришли к общему мнению относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе». Сама артистка заявила, что контракт не подписали из-за политизированности некоторых пунктов.