Финалисты украинского отбора отказались ехать на «Евровидение»

Группа Freedom-Jazz, ставшая финалистом украинского национального отбора на конкурс «Евровидение», отказалась представлять страну. Об этом говорится в заявлении коллектива, опубликованном на его странице в Instagram.

Музыканты заявили, что после разговора с представителями Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) отказались от участия. Они поблагодарили поклонников за поддержку на отборе и допустили, что в дальнейшем еще раз попробуют попасть на конкурс. Причины решения в заявлении не уточняются, однако коллектив заявил, что находится в стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведет переговоры об организации концертного тура.

Группа Freedom-Jazz заняла в отборе второе место. Певица Maruv, ставшая победительницей отбора, накануне отказалась представлять Украину. Она заявила, что ее не устроили некоторые пункты договора. В частности, она не готова выступать с лозунгами в поддержку украинских политиков. Также она сообщила, что от нее требовали отказа от гастролей в России.

НОТУ, в свою очередь, объявила, что не станет отправлять певицу на конкурс, так как стороны «не пришли к общему мнению относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе». Кроме того, в телекомпании подчеркнули, что ситуация вокруг национального отбора на конкурс политизировалась и может привести к эскалации раскола в украинском обществе.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг других претенденток на участие в финале «Евровидения» — сестер Анны и Марии Опанасюк, — после того как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.