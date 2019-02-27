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Лидер «7Б» высказался о скандале с «Евровидением» на Украине

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Лидер российской рок-группы «7Б» Иван Демьян прокомментировал РЕН ТВ скандал вокруг национального отбора участников на «Евровидение» на Украине, где трое финалистов один за другим отказались представлять свою страну на конкурсе. 

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«Я считаю, что это не совсем нормально, когда политизирована музыка. Она вообще должна быть свободной», — сказал музыкант, добавив, что украинским исполнителям не позавидуешь.

Вместе с тем он отказался гадать, кто все-таки может поехать на «Евровидение». По мнению Ивана Демьяна, каждая страна пытается принять участие в конкурсе, поэтому он не исключил, что Киеву все-таки удастся найти подходящего артиста. 

Первое место в украинском отборе на «Евровидение» заняла певица Maruv. Она отказалась представлять страну, так как не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отменять выступления в России. Позднее от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место, и группа KAZKA, замкнувшая тройку лидеров отбора.

В связи с этим правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс.

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