Лидер «7Б» высказался о скандале с «Евровидением» на Украине

Лидер российской рок-группы «7Б» Иван Демьян прокомментировал РЕН ТВ скандал вокруг национального отбора участников на «Евровидение» на Украине, где трое финалистов один за другим отказались представлять свою страну на конкурсе.

«Я считаю, что это не совсем нормально, когда политизирована музыка. Она вообще должна быть свободной», — сказал музыкант, добавив, что украинским исполнителям не позавидуешь.

Вместе с тем он отказался гадать, кто все-таки может поехать на «Евровидение». По мнению Ивана Демьяна, каждая страна пытается принять участие в конкурсе, поэтому он не исключил, что Киеву все-таки удастся найти подходящего артиста.

Первое место в украинском отборе на «Евровидение» заняла певица Maruv. Она отказалась представлять страну, так как не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отменять выступления в России. Позднее от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место, и группа KAZKA, замкнувшая тройку лидеров отбора.

В связи с этим правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс.