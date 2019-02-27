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Украина пересмотрит правила отбора на «Евровидение» из-за скандала

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Фото: TASS/ZUMA/Aleksandr Gusev
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Правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение» из-за скандала. Соответствующее решение приняли члены кабмина на заседании в среду, 27 февраля.

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Первое место в отборе заняла певица Maruv, которая отказалась представлять страну, так как не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отменять выступления в России. Позднее от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место, и группа KAZKA, замкнувшая тройку лидеров отбора.

«Я вношу следующий проект правительственного решения: Госкомтелерадио совместно с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) обеспечить усовершенствование правил отбора представителя от Украины для участия в песенном конкурсе», — сказал на заседании вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко

Также кабмин Украины обратился к Верховной раде с просьбой немедленно рассмотреть и принять проект закона о выступлениях украинских артистов на территории России и на временно неподконтрольных Киеву территориях.

«Если эти два решения будут реализованы, то мы больше не будем сталкиваться во время национального отбора с такими вещами, которые имели место сейчас», — цитирует Кириленко «Страна.ua».

Еще один скандал вокруг «Евровидения» на Украине разгорелся, когда претендентки на участие в финале конкурса — сестры Анна и Мария Опанасюк, — отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

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