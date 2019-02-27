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Группа Brunettes Shoot Blondes отказалась представлять Украину на «Евровидении»

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Фото: youtube.com
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Группа Brunettes Shoot Blondes, которая заняла четвертое место в национальном отборе на «Евровидение-2019», заявила, что не будет представлять Украину на конкурсе, если им предложат.

«Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в «Евровидении-2019» — мы его отклоним. Наша группа не побеждала в нацотборе, эта поездка не наша», — говорится в заявлении музыкального коллектива в Facebook.

Победительницей украинского национального отбора на «Евровидение» стала певица Maruv, которая оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России. В понедельник стало известно, что исполнительница не будет представлять Украину на песенном конкурсе, поскольку не подписала контракта с пунктом о запрете гастролировать в РФ.

Ранее представлять Украину на «Евровидении» отказались группа Freedom-Jazz Girls Band, которая заняла второе место на национальном отборе, и группа Kazka, занявшая третье место.

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