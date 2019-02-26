Украина не исключила отказ от участия в «Евровидении»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) допустила возможность отказа страны от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в текущем году. Об этом во вторник, 26 февраля, заявила член правления НОТУ Александра Кольцова.

По ее словам, конкурс стал высоко политизированным, и общество «болезненно воспринимает» возможность высказаться на международной арене раз в год.

«Возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году. Мы пообщаемся еще с артистами. Если это будет наше общее с артистами решение, мы проконсультируемся с продюсерами, которые организовывали шоу», — сказала Кольцова, передает «РИА Новости».

Ранее, 26 февраля, стало известно, что группа Freedom-Jazz, ставшая финалистом украинского национального отбора «Евровидение», отказалась представлять страну на конкурсе. Freedom-Jazz заняла в отборе второе место, победительницей изначально стала певица Maruv. Она также отказалась представлять Украину. Артистка заявила, что ее не устроили некоторые пункты договора. В частности, она не готова выступать с лозунгами в поддержку украинских политиков. Кроме того, она сообщила, что от нее требовали отказа от гастролей в России.

НОТУ, в свою очередь, объявила, что не станет отправлять певицу на конкурс, так как стороны «не пришли к общему мнению относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе». Кроме того, в телекомпании подчеркнули, что ситуация вокруг национального отбора на конкурс политизировалась и может привести к эскалации раскола в украинском обществе.