Организаторы прокомментировали отказ Maruv участвовать в «Евровидении»

Европейский вещательный союз прокомментировал отказ певицы Maruv (Анна Корсун) представлять Украину на ежегодном конкурсе «Евровидение».

«Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для «Евровидения» в соответствии с правилами», — говорится на сайте песенного состязания.

Организаторы добавили, что, когда Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) определится с представителем страны на конкурсе, имя исполнителя будет объявлено во всех официальных аккаунтах «Евровидения».

25 февраля сама Maruv прокомментировала свой отказ от участия в конкурсе. Она заявила, что контракт с НОТУ подразумевал отказ от дальнейших выступлений в России, но этот пункт не был принципиальным. Также певица добавила, что не готова выступать с лозунгами в поддержку украинских политиков.

«Я — музыкант, а не бита на политической арене», — подчеркнула Maruv.

Ранее НОТУ объявила, что не станет отправлять певицу на конкурс, несмотря на ее победу в отборе, так как стороны «не пришли к общему мнению относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе».

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.