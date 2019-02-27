Анастасия Приходько пожалела об участии в «Евровидении» от России

Украинская певица Анастасия Приходько выразила сожаление, что в 2009 году она представляла Россию на международном конкурсе «Евровидение». Тогда артистка заняла 11-е место.

«Мне прискорбно от того, что у меня история была связана с Россией», — заявила Приходько в эфире передачи «Поговорим?» на украинском телеканале Newsone.

Журналист Макс Назаров показал певице ее старое интервью, где она говорила, что гордится возможностью представлять Россию. Приходько отметила, что в те годы на Украине у нее не складывалась карьера, из-за чего ей пришлось уехать в соседнее государство. При этом она отметила, что после «аннексии» Крыма для нее России не существует.

Ранее на Украине разгорелся скандал при отборе участников для песенного конкурса «Евровидение-2019». Первое место в отборе заняла певица Maruv. Она отказалась представлять страну, так как не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отменять выступления в России. Позднее от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место, и группа KAZKA, замкнувшая тройку лидеров отбора.

В связи с этим правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс.

В 2014 году Крым вошел в состав РФ по итогам референдума. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.