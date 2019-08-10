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Делегацию украинских депутатов пригласили посетить Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил лидера украинской партии «Оппозиционный блок – За жизнь» Юрия Бойко вместе с делегацией депутатов посетить Крым, чтобы сформировать однозначную позицию по российскому статусу полуострова.

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«Бойко вместе с представителями своей партии и фракции в Верховной раде Украины может приехать в Крым для прямого общения с крымчанами», — цитирует Гемпеля «РИА Новости».

Ранее избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок – За жизнь», политолог Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что «Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма».

Гемпель отметил, что Бойко стоит сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, «которая пришла к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией», делать подобные провокационные заявления.

По его словам, крымская сторона, в случае согласования визита украинских парламентариев по линии МИД РФ, готова встретить делегацию.

«Уверен, что после посещения Крыма каких-либо сомнений насчет законности крымского референдума и правильности выбора крымчан, пожелавших связать свое будущее с Россией, в партии «Оппозиционный блок – За жизнь» не останется», — подчеркнул Гемпель.

Он добавил, что знаком с Бойко и знает его как взвешенного политика.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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