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В Крыму отреагировали на появление украинского флага над Судаком

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина высказалась по поводу ситуации с появлением флага Украины над Судаком.

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«Члены нашей украинской общины в Судаке никакого флага не поднимали. А вот некоторые украинские туристы на отдыхе навеселе иногда могут сделать необдуманные поступки», — приводит ее слова «РИА Новости» в пятницу, 9 августа.

Гридчина уверяет, что после того, когда туристы проснутся и искупаются в море, над городом будут развеваться флаги России, Украины и Белоруссии «как символы единения наших трех братских народов».

Она также посоветовала советнику главы Херсонской областной государственной администрации Богдану Ковалеву, который и опубликовал фотографии с украинским флагом, искать поводы похвастаться развитием своего региона.

«Видимо, хвастаться только, по сути, нечем, кроме того, что на территории шастают мародеры, грубят фермерам, а представители власти занимаются популизмом», — подытожила Гридчина.

Ковалев опубликовал снимки с развевающимся над Судаком украинским флагом в своем Facebook ранее в этот же день. Он утверждает, что символ подняли «местные патриоты Украины» в память о четырех украинских военнослужащих, которые погибли в Донбассе в начале августа.

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