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Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать факт присоединения Крыма к России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы. Об этом в пятницу, 9 августа, заявил глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Ранее 7 августа, Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре напомнил, что его страна поддерживает «целостность Украины» и не признает возвращение Крыма в состав России. В Госдуме в ответ на это обвинили лидера в двойных стандартах.

«Турецкая сторона не стала выносить на повестку дня переговоров с Зеленским обсуждение соглашения между Украиной и США о противодействии строительству газопровода «Турецкий поток». Повестку дня полностью определила Украина, и на пресс-конференции это было хорошо видно», — заявил Перинчек, чьи слова приводит «РИА Новости».

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Он отметил, что стратегическое партнерство определяет позицию страны. Неопределенность в этом вопросе, по его мнению, опасна для государства.

«Россия — один из наших основных партнеров. А правящая в Турции Партия справедливости и развития занимается стратегическими танцами. Сегодня стратегический партнер один, завтра другой, послезавтра третий», — сказал политик.

Он также назвал Украину «американской марионеткой».

«Что это за стратегические партнеры, которые в ноябре 2018 года договорились о противодействии «Турецкому потоку»? Почему Турция ищет себе стратегических партнеров среди стран, которые угрожают ее энергетической безопасности?» — задался вопросом Перинчек.

Международный проект «Турецкий поток», реализующийся в настоящее время, предполагает строительство газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Это позволит стране стать газовым хабом.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. В Москве указали, что референдум прошел с соблюдением международного права и является легитимным. Несмотря на это ряд стран и Украина отказываются признавать итоги голосования.

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